Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

Керченский мост представляет собой печальное зрелище, напоминая не переправу, а забор из частокола.

Соответствующими фото поделился блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Керчь. Забор, частокол... все что угодно это… но НЕ мост... Еще свежих фото керченского морского частокола", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму готовятся к Новому году довольно странным образом, о чем сообщают в уличных объявлениях.

Помимо этого ранее в сети высмеяли фото "стада коренных" крымчан. Помимо этого, в сети также высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.

Кроме того, в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".

Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.