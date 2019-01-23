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​В Запорожье разъяренная мать на глазах у людей ударила сына ногой в спину: видео

среда, 23 января 2019, 05:29

В городе Запорожье, в детской комнате одного из торговых центров, мать, разозлившись на своего маленького сына, начала быть его руками, а потом ногой по спине.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, на камеру попал факт, когда мама била своего сына руками, а потом ударила его каблуком по спине, когда тот отползал от нее.

Инцидент произошел 19 января.

В ситуацию вмешались сотрудники, которые пытались успокоить мать. В полиции подтвердили, что вызов был, но конфликт разрешили на месте.

Как оказалось, позже, у этой мамы двое детей, 6-летний и 2-летний. Кроме этого, она ведет свой блог о воспитании и времяпровождении с детьми. Также она призналась, что "психанула" и "дала по заднице".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали жуткое видео с маленьким ребенком-инвалидом из России, над которым издевается собственная мать.

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