​Ты собака: жена боевика с Донбасса разозлила сеть издевательствами над ребенком

В сети показали жуткое видео с маленьким ребенком-инвалидом из России, над которым издевается собственная мать.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

По рассказам знакомых женщины, 27-летняя москвичка Олеся часто глумится над маленьким сыном, выставляя видео в сеть.

Сообщается, что женщина вышла замуж за террориста с Донбасса, родив ему детей один за другим. У младшего из-за родовой травмы парализовало ручку,но вместо того,чтобы заняться реабилитацией малыша,его родители подсели на стакан.

По рассказам очевидцем, женщина постоянно выставляла в сеть видео с больным ребенком, якобы прося деньги на лечение, а потом пропивала их.

Подаренные памперсы и одежду она также продавала. С больным ребенком "мать" обращалась, как с животным. Малыш сутками сидел в манеже без еды и ухода, пока та гуляла со старшим. Вскоре свое пренебрежение к Матвею она начала показывать публике, в Instagram появлялись все более ужасающие вещи. Сначала ребенок в кровоподтеках,а потом и вовсе видео,на котором женщина унижает малыша.

"В детский дом поедешь в понедельник, ты животное, собака, ты не человек, собака! Говно жрешь, падла, не нажрешься никак, ско*ина!", - с такими словами "мать" обращалась к маленькому больному сыну.

Знакомые с ситуацией жители Кузьминок уже давно бьют тревогу,все они уверены,что Олеся психически не здорова и нуждается в лечении.

В СУ СК по Москве назначена проверка по факту публикации видео.

"Тварина! Ты животное! Собака! Ты не человек!" - молодая русская мама из Москвы издеваеться над двухлетним мальчиком с парализованной рукой. pic.twitter.com/SmtHbau6KJ — Костры на башнях! (@solaris_polaris) 10 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина по неизвестным причинам убил своего 8-летнего сына, после чего повесился.