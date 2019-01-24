Греются кирпичами: российская пропаганда снова заговорила о "холодоморе" в Украине

Российские пропагандисты придумали новый фейк о плохой жизни жителей Киева, которые вынуждены греться кирпичами из-за якобы высоких тарифов на отопление.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, малоимущие жители Киева кладут на газовые плиты у себя в квартирах кирпичи. Это позволяет им обогреть хотя бы кухню.

В сети тут же стали обсуждать новый фейк.

"Мы еще кирпичами этими завтракаем, чтобы зубы острые были", "*лядь)))) А типо жители Петербурга НЕТ!", "У россиян всё ещё впереди.." – пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", российские СМИ снова распространяют фейковую информацию об Украине. Также в сети высмеяли очередной фейк Кремля о фашистах в Украине. А ведущая на одном из путинских телеканалов, пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередной фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине.