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​Одиозная сепаратистка из Славянска собралась в Раду: журналист напомнил важное видео

четверг, 24 января 2019, 15:04

Известная сепаратистка Неля Штепа формирует штаб для участия в парламентских выборах в Украине.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Facebook.

"Знакомый из Славянска пишет, что люди, работавшие с Нелей Штепой, сейчас формируют ее штаб под парламентские выборы. Хотя суды над Штепой еще идут, похоже, в положительном для себя результате она уже не сомневается и собирается идти в Раду по мажоритарке", - написал журналист.

Он также напомнил, кто такая Штепа и чем занималась в 2014 году.

"Отлично помню Нелю Штепу 12 апреля 2014. В тот день, когда Славянск захватили, я приехал в город и лично наблюдал ее выступление перед пророссийски настроенной толпой. Это потом, когда Штепа удачно поссорилась с Гиркиным и попала на подвал, она получила возможность называть себя "жертвой террористов". А тогда, в день захвата Славянска, ни про какого Гиркина еще никто не знал, и радостная Штепа объясняла собравшимся людям, что город захватили не какие-то там правосеки из Западной Украины, а "наши ребята". Никакой угрозы ее жизни и здоровью в тот момент не было, и никто не заставлял ее радостно приветствовать вооруженных боевиков", - напомнил Казанский.

Как сообщал "Апостроф", 22 ноября заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, перенесли, поскольку у фигурантки случился инсульт.

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