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Пережила две войны и Голодомор: умерла самая старая женщина в Украине

четверг, 24 января 2019, 20:11

В четверг, 24 января, старейшая женщина Украины схимонахиня Иоанна умерла в возрасте 107 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее внук Роман Барановский (Лилея).

"Сегодня отошла в Вечность схимонахиня Иоанна в возрасте 107 лет, она пережила две мировые войны, голодомор и 18 лет была в ссылках за любовь к Украине", – написал Лилия и посвятил умершей стихотворение.

Известно, что схимонахиня Иоанна (в миру - Мария Дмитриевна Мороз) жила в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области. Родилась Мария Мороз 25 марта 1911 года в Черновицкой области. Инокиней женщина стала в 99 лет. Позже отец Роман забрал ее в женский монастырь в Кипячее. Там Иоанна приняла постриг в монахини, а затем – в схимонахини.

В монастыре утверждают, что схимонахиня Иоанна была старейшей женщиной Украины. В возрасте 106 лет она стала рекордсменкой после того, как успешно перенесла операцию по удалению катаракты. Оказалось, схимонахиня Иоанна стала первой пациенткой Житомирской областной клинической больницы им. Гербачевского, которой провели операцию на глазах в столь почтенном возрасте.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Италии 15 апреля 2017 года в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница планеты Эмма Морано.

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