Путешествия без света и туалетов: пассажиры рассказали о "ярких" поездках в вагонах "Укрзализныци"

В сети пожаловались отсутствие света и неработающие туалеты в поездах "Укрзализныци".

Об этом сообщает издание "ХерсонDaily", ссылаясь на информацию херсонского общественного деятеля Ибрагима Сулейманова.

"Света в купе нет, туалет не работает, сиденья такие же, как в херсонской маршрутке, садиться страшно, чтобы не испачкаться. Интересно, если бы руководству Укрзализныци при покупке хлеба говорили, что денег не хватает, поэтому соль добавляйте самостоятельно, а до готовности жарьте еще минут 15 в соседнем купе…", - написал он, путешествуя в 1 классе поезда.

Зам. главы Генической РГА Гульнара Бекирова тоже поделился своими впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци": "Недавно ехала в самом лучшем нашем поезде – 12-м... Он, конечно, не самый плохой, но явно фирменным его не назовешь... В вагоне не работали оба туалета. Сломались и починить не смогли. Скоро верхние полки уже будут массово падать на людей - хотя такого в мире нигде не происходит. А все эти омеляны только дешевым пиаром заняты и цены на билеты повышают".

Сулейманов также написал: "Первое, что я бы сделал, обязал ездить в командировки вторым классом всех без исключения ответственных за пассажирскую перевозку. Только через собственные эмоции можно довести проблему до мозга".

Его слова также поддержал и Бекиров: "Ты просто садист, Ибрагим. Но я за столь кардинальные меры - очень хочу увидеть физиономии главы Укрзализницы и Омеляна, в ночном поезде бегущих в соседний вагон в туалет".

Как сообщал "Апостроф",