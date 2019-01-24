Скандал вокруг "антивоенной" выставки в Киеве: появилось заявление ректора Академии искусств

В Академии искусств, которая попала в скандал с "антивоенной" выставкой в Киеве, отреагировали на происшедшее.

Соответствующее видеозаявление ректора появилось на странице академии в Facebook.

"Никто не мог представить, что это может быть как-то связано с учебным заданием. Именно так и произошло ... Эта композиция "на свободную тему" не отвечала ни учебной программе академии, ни требованиям кафедры. Студент провел акцию, возможно даже при поддержке внешних факторов, сам не осознавая ее бесчестность. Профессорско-преподавательским составом нашего учебного заведения она была расценена как сознательное расшатывание ситуации в нашей стройной профессиональной художественной школе", - говорится в заявлении ректора.

По словам, Андрея Чебыкина, студент допустил еще одну немыслимую вольность.

"Приглашенный дать объяснения на заседании ректората, студент опоздал почти на час, но главным было то, что стало совершенно ясно, он совершенно не понимает, что происходит. Как следствие, кафедрой было предложено решение за невыполнение учебного плана отчислить данного студента из академии", - добавил он.

В тоже время уточняется, что приказ об отчислении пока не подписан.

Как сообщал "Апостроф", в России разгорелся скандал вокруг видео с разъяренным на студентов директором института.