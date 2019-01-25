Угроза эпидемии кори в Украине: в сети указали на серьезную причину

В сети рассказали об эпидемии кори и вакцинации.

Об этом сообщает журналист Ольга Артюшенко на своей странице в Facebook.

Она указала на нюансы, которые могут способствовать эпидемии страшной болезни - кори.

"Вы боитесь кори? И я боюсь. Поэтому я решила вколоть укол. Вакцины, видите, моя любимая тема. Так вот. В частных клиниках Киева вакцин нет вообще. Ни в одной... а в гос поликлиниках вколят группам риска и младенцам. А остальным надо "Приорикс" купить самостоятельно...но ни в одной аптеке его нет! Парапабабам-пиу! Откуда же у нас эпидемия? Ну, хз, хз", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", вакцинация детей от кори запоздала и может повлечь еще больше проблем.