​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

В Украине еще больше осложнилась ситуация с распространением вируса опасного инфекционного заболевания - кори. Осложнилась настолько, что в Минздраве даже заявили о возможности объявления эпидемии в стране. Дошло уже до того, что корь пробралась за толстые стены Лукьяновского СИЗО столицы: по информации СМИ здесь корь подхватило 7 сидельцев. Для того чтобы остановить эпидемию, во Львовской области (где статистика по заболеваемости самая высокая) Минздрав развернул "спецоперацию" по иммунизации детей, однако медики уверяют, что такие меры запоздали и будут неэффективными. А тут еще и вирус гриппа атакует украинцев, и на этом фоне бороться с корью становится вдвойне сложнее. Как украинцам выпутаться из эпидемиологической паутины и сохранить свое здоровье, разбирался "Апостроф".

"Спецоперация" на Западе

По данным Минздрава, с начала 2019 года корью уже заболело 8 498 украинцев – 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. За неполный месяц этого года корь успела забрать жизни 5 человек, это при том, что за весь 2018 год от кори умерло 16 украинцев.

Антилидеры по заболеваемости корью три региона Украины: Винницкая область (с начала года здесь заболело 813 человек), Ровненская область (827 человек), и Львовская область с наихудшими показателями распространения вируса (1559 человек, из них 1015 детей).

Такое положение дел вынудило Минздрав начать во Львовской области "спецоперацию" по вакцинации детей в возрасте от 6 до 18 лет. Как объясняют в МОЗ, суть "спецоперации" в том, чтобы в организованных детских коллективах провести массовую вакцинацию детей. Для этого в регионе заработают мобильные бригады медработников, которые вакцинируют всех детей, пропустивших плановые прививки от кори. Конечно же, с согласия родителей.

Фото: moz.gov.ua

"Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди тех 20 тысяч школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не имеют необходимых прививок", - заявил гендиректор "Центра общественного здоровья" Владимир Курпита.

После массовой вакцинации детей Львовской области в Минздраве обещают принять подобные антиэпидемиологические меры в других регионах страны, где показатели заболеваемости корью самые высокие. Правда, старт "спецоперации" во Львове назначен не на ближайшие дни, а только на вторую половину февраля.

По словам специалистов, опрошенных "Апострофом", проведение массовой вакцинации детей, в теории, должно остановить вспышку эпидемии.

"Такие меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения - дополнительная вакцинопрофилактика. Это тактика, которая способствует улучшению эпидситуации в случае массового распространения заболевания", - поясняет "Апострофу" заведующий лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев.

"Минздрав принял наиболее правильное решение, - добавляет врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий. - Такие действия позволят снизить число заболевших, а главное - увеличат реальное число вакцинированных, что, однозначно, усилит коллективный иммунитет, а это крайне необходимо в нынешней эпидемиологической ситуации".

Фото: УНИАН

Более того, в законе Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" сказано: "В случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям".

Поэтому, на первый взгляд Минздрав, все делает верно. Но важны, как всегда, детали.

Корь vs грипп

Во-первых, в рамках "спецоперации" Минздрав планирует прививать детей, которые по каким-либо причинам пропустили плановые прививки от кори, либо их родители вообще не захотели вакцинировать своих чад. Где гарантия, что несознательные, с точки зрения чиновников министерства, родители, поменяют свое мнение и решатся сделать прививку для ребенка?

Во-вторых, даже те дети, по которым существуют документальные подтверждения о введении вакцины против кори, далеко не факт, что привиты в реальности, а не на бумаге. Ведь, как утверждают медики, часть справок о прививках - фиктивные.

Наконец, главный вопрос: рационально ли проводить массовую вакцинацию от кори в период циркуляции вируса гриппа, ведь после ослабления иммунитета вакциной КПК (корь, паротит, краснуха), возрастает риск подхватить еще и грипп. Тем более что в Черниговской, Одесской, Житомирской и Сумской областях, по данным "Центра общественного здоровья при Минздраве", за вторую неделю января эпидпорог по гриппу уже превышен, а всего с начала эпидсезона (1 октября) от гриппа умерло 19 человек.

Вокруг этих проблем уже успели поскандалить профильный комитет ВР и Минздрав. Парламентарии обратились в Кабмин и СНБО с предостережениями по поводу дополнительных рисков, а в Минздраве заявили, что нардепы "распространяют ложь", мол существуют исследования, которые доказывают, что вакцина КПК не "перегружает" иммунную систему, а значит, прививаться в период циркуляции других вирусов не запрещается.

Правда, как всегда, посредине. По словам завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрея Волянского, массовая вакцинация против кори в период обострения заболеваемости гриппом, действительно, не самая лучшая идея.

"Могут наслоиться инфекционные процессы вследствие вакцинации и непосредственно грипп", - пояснил "Апострофу" медик.

Фото: УНИАН

"В былые годы применялась оправданная тактика: на время превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ приостанавливалось проведение всех плановых прививок, - рассказал врач-эпидемиолог, пожелавший остаться неизвестным. - Это абсолютно оправдано с точки зрения того, что мы избегали внутрибольничного инфицирования детей гриппом и ОРВИ. Мы не прививали детей в период выздоровления (2 недели), мы не прививали, как рекомендуют новоявленные "специалисты" детей в состоянии "легкой" инфекции. Мы не заражали гриппом и ОРВИ только что привитых детей. В рамках "спецоперации" предлагается прямо противоположное: дополнительная нагрузка и дополнительное скопление допрививаемых (ранее непривитых по плану детей) наслоится на планово прививаемых. Все будут сидеть в одной очереди. Потому как, кроме своей поликлиники, дети и взрослые нигде законно привиты быть не могут. Такие "мероприятия" на фоне эпидемии гриппа и ОРВИ будут способствовать как более тяжелым формам гриппа и ОРВИ, так и возрастанию числа и тяжести послевакцинальных реакций и осложнений. Смысл истерики в одном - срочно утилизировать серии вакцины с истекающим сроком годности".

С другой стороны, ничего не делать тоже нельзя. "В таком случае после массовой вакцинации нужны карантинные мероприятия", - уточнил Волянский.

"Суть вакцинации - простимулировать иммунитет и добиться выработки специфических антител. Да, в определенном смысле прививка - это нагрузка на иммунитет, но есть простые и доступные всем меры профилактики ОРВИ и гриппа: за несколько дней до прививки и после нее необходимо по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей", - добавил Андрей Осадчий.

Но далеко не факт, что массовая вакцинация станет действительно массовой, ведь если дети заболеют гриппом, то вакцины от кори не получат.

"В инструкции к вакцине КПК указано, что не рекомендовано ее введение в случае острых респираторных заболеваний. То есть, если есть гриппозное или предгриппозное состояние, то вакцину никто вводить не будет", - отмечает Игорь Маричев.

Соответственно, "спецоперация" МОЗ имеет все шансы провалиться? Не совсем.

"Такие меры могут просто затянуться, - добавляет Маричев. - Подобную ситуацию мы имели в 2015-2016 году, когда международные организации проводили три дополнительных тура по вакцинопрофилактике полиомиелита. Тогда третий тур наслоился на период эпидподъема по гриппу и был затянут, но, к счастью, с полиомиелитом у нас пока благополучная ситуация. Хотя до сих пор Украина не достигла рекомендованного 95-процентного уровня охвата населения вакцинами от полиомиелита. Но вообще дополнительные мероприятия по иммунопрофилактике с привлечением массового контингента необходимо проводить в краткие сроки".