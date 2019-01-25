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Украинская журналистка в кулуарах ПАСЕ жестко прошлась по одиозной пропагандистке Кремля: видео

пятница, 25 января 2019, 11:40

Украинская журналистка ответила российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая пыталась сорвать прямой эфир украинского телеканала "Прямий".

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Скабеева попыталась сорвать прямой эфир в кулуарах ПАСЕ во время интервью с председателем украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимиром Арьевым.

На записи видно, как Скабеева с микрофоном вошла в кадр и попыталась прервать разговор Арьева и украинской журналистки. Этим действием возмутились и глава украинской делегациив ПАСЕ и корреспондент "Прямого".

"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - сказала в споре со Скабеевой украинская журналистка.

"Они лезут в соседние страны. Почему в кадр не залезть?" - резюмировал Арьев.

Как сообщал "Апостроф", после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории, российская телеведущая Ольга Скабеева провоцировала украинских делегатов и пыталась мешать их общению с журналистами.

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