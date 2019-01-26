На границе с Крымом не пропускают автомобили: что случилось

На границе с оккупированным Россией Крымом приостановили пропуск транспортных средств на материковую часть Украины и обратно в связи с техническим сбоем в базе данных.

Об этом в субботу, 26 января сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

Так, сбой в работе узлов телекоммуникационной сети ГФС произошел на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" Таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

В фискальной службе сообщили, что ожидаемое время восстановления работы КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" - 23:00 26 января.

"Желающие осуществить пересечение админграницы между Херсонской областью и АР Крым могут сделать это на КПВВ "Чонгар", который функционирует в штатном режиме", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали "достижение" оккупантов в Крыму.