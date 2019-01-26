Трудовой подвиг: в сети показали "достижение" оккупантов в Крыму

В СМИ оккупированного Россией Крыма опубликовали новость, где похвалились своим "достижение".

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В местном издании "Репортер Восточного Крыма" выпустили материал о том, что в Ленинском районе открыли фасад школы.

Пользователи сети посмеялись над "трудовым подвигом" оккупантов, что и прокомментировали в сети: "Вот это достижение", "Круто...".

Как сообщал "Апостроф", оккупированный Россией Крым постепенно превращается в свалку мусора. А ранее в сети появилось символическое фото из оккупированной Керчи, отражающее суть аннексии Россией Крыма. Также в оккупированном Судаке, в Крыму, на акцию под лозунгом "Курилы-Крым-Россия" против передачи Курильских островов Японии пришло четыре человека.