Новые обстрелы и не только: последние данные о ситуации на Донбассе

С начала суток субботы, 26 января, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что позиции ВСУ были обстреляны в районе Крымского и Водяного.

Как сообщал "Апостроф", ранее 22 января на Донбассе был ликвидирован боевик Дмитрий Бондаренко с позывным "Зима".

Кроме того, психолог назвал три главных момента, о которых думают жители оккупированного Донбасса. В частности, прежде всего, речь идет о дизориентации - эмоциональной, политической, психологической.