О чем думают жители оккупированного Донбасса: психолог назвал три главных момента

Жители оккупированных регионов Донбасса имеют несколько основных ментальных отличий от жителей подконтрольных Украине районов.

Об этом "Радио Свобода" рассказал социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский.

"Есть три-четыре основные отличия, которые вообще характерны для жителей Донбасса, но по которым жители этих двух подрегионы уже отличаются между собой", - пояснил он.

Первым эксперт выделил дезориентацию: эмоциональную, политическую, психологическую.

"На подконтрольных территориях она меньше, и здесь люди относятся критически к тому, что произошло. Она сильнее у жителей оккупированных территорий, в частности, оценка того, что произошло", - сказал Васютинский.

Психолог пояснил, что из 50 человек, которых он опросил, большинство среднего-летнего возраста, потому что молодежь через линию разграничения почти не ездит.

"Идет не то, что переоценка, нельзя сказать, что они уже полюбили Украину, идет процесс. В них преобладает немного раздраженное отношение к Украине, а с другой стороны, уже во многом развенчан миф, что "Донбасс всех кормит". И что меня удивило, отношение к России сдержанно негативное", - отметил он.

Второе, по словам психолога, - напряженно негативная оценка киевской официальной власти. Это то, что жителей подконтрольной части Донбасса очень сильно сближает с тем, что, например, говорят во Львове.

"При этом, когда прямо спрашивать, кто виноват, звучит, что виновата Россия. Зато, если не спрашивать конкретно, виновата Россия, тогда Россия звучит мало. А виноваты Порошенко и киевская власть, украинское государство, которое ведет войну на Донбассе. Это очень опасный феномен. И он далек от объективной оценки. Но субъективно в людях есть это раздражение по всей территории Украины", - пояснил Васютинский.

Он также отметил, что люди на оккупированной территории также недовольны киевской властью, но иначе.

"Там больше звучит мотив, что власть не хочет вести переговоры. В их понимании, чтобы прекратить войну, нужно сесть и договориться. Основной вариант - Киев с Донецком или Луганском. В их понимании это допустимо и возможно", - рассказал психолог.

Третьей чертой, по мнению Васютинского, является отсутствие видения будущего. У людей, живущих в ОРДЛО, сильно ощущается отсутствие образа будущего.

"Я спрашивал у тех 50 человек об их жизни через пять лет, о Донбассе через пять лет. И буквально несколько человек пытались что-то сказать, а абсолютное большинство - нет. Не скажу, что в Киеве или в Мариуполе все знают ответ на вопрос о будущем, но в ОРДЛО ощущается тотальная нехватка представление о будущем. И сегодня это тот пункт, через который можно проникать в их сознание. Создавать привлекательный образ будущего Донбасса в Украине", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков.