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О чем думают жители оккупированного Донбасса: психолог назвал три главных момента

суббота, 26 января 2019, 11:53

Жители оккупированных регионов Донбасса имеют несколько основных ментальных отличий от жителей подконтрольных Украине районов.

Об этом "Радио Свобода" рассказал социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский.

"Есть три-четыре основные отличия, которые вообще характерны для жителей Донбасса, но по которым жители этих двух подрегионы уже отличаются между собой", - пояснил он.

Первым эксперт выделил дезориентацию: эмоциональную, политическую, психологическую.

"На подконтрольных территориях она меньше, и здесь люди относятся критически к тому, что произошло. Она сильнее у жителей оккупированных территорий, в частности, оценка того, что произошло", - сказал Васютинский.

Психолог пояснил, что из 50 человек, которых он опросил, большинство среднего-летнего возраста, потому что молодежь через линию разграничения почти не ездит.

"Идет не то, что переоценка, нельзя сказать, что они уже полюбили Украину, идет процесс. В них преобладает немного раздраженное отношение к Украине, а с другой стороны, уже во многом развенчан миф, что "Донбасс всех кормит". И что меня удивило, отношение к России сдержанно негативное", - отметил он.

Второе, по словам психолога, - напряженно негативная оценка киевской официальной власти. Это то, что жителей подконтрольной части Донбасса очень сильно сближает с тем, что, например, говорят во Львове.

"При этом, когда прямо спрашивать, кто виноват, звучит, что виновата Россия. Зато, если не спрашивать конкретно, виновата Россия, тогда Россия звучит мало. А виноваты Порошенко и киевская власть, украинское государство, которое ведет войну на Донбассе. Это очень опасный феномен. И он далек от объективной оценки. Но субъективно в людях есть это раздражение по всей территории Украины", - пояснил Васютинский.

Он также отметил, что люди на оккупированной территории также недовольны киевской властью, но иначе.

"Там больше звучит мотив, что власть не хочет вести переговоры. В их понимании, чтобы прекратить войну, нужно сесть и договориться. Основной вариант - Киев с Донецком или Луганском. В их понимании это допустимо и возможно", - рассказал психолог.

Третьей чертой, по мнению Васютинского, является отсутствие видения будущего. У людей, живущих в ОРДЛО, сильно ощущается отсутствие образа будущего.

"Я спрашивал у тех 50 человек об их жизни через пять лет, о Донбассе через пять лет. И буквально несколько человек пытались что-то сказать, а абсолютное большинство - нет. Не скажу, что в Киеве или в Мариуполе все знают ответ на вопрос о будущем, но в ОРДЛО ощущается тотальная нехватка представление о будущем. И сегодня это тот пункт, через который можно проникать в их сознание. Создавать привлекательный образ будущего Донбасса в Украине", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков.

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