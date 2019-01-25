РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

03:37
​Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков
02:28
Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе
01:28
Меньше доллара в месяц: стали известны размеры зарплат у шахтеров на оккупированном Донбассе
00:17
​День святой Татьяны 2019: история, традиции и запреты
00:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Антхольце
00:08
"Челси" в драматичном матче победил "Тоттенхэм Хотспур" и вышел в финал Кубка Лиги: видеообзор

24 января

23:48
В Киеве мужчина в маске устроил кровавую резню: фото
23:32
В Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП: видео
23:14
Путешествия без света и туалетов: пассажиры рассказали о "ярких" поездках в вагонах "Укрзализныци"
23:08
Спецоперация силовиков в Закарпатской области: названа причина, опубликованы фото
22:48
Угадай страну по фото: в сети высмеяли смекалку вояк Путина
22:31
Россию остановит сила: эксперт рассказал, как Ляшко расставил точки над "і" в ПАСЕ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков

пятница, 25 января 2019, 03:37

Жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".

Об этом говорится в сообществе hochu _ domoy‏ в Twitter.

"Донецк "Столица"!!!! По одному трамваю на маршруте!!", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии пользователей.

""Рузьке мир"! Ужасен и беспощаден!", "какие же они убогие! Как реальность вяжется с тем, что у ДНР производство своих трамваев! Где оно всё?!", "один родили и то дефективный", "4 января сказали, что по тройке только два вагона, подумала, в связи с праздниками только дежурные", "цветет молодая ризбублика ... но присмотревшись, понимаешь, что это плесень", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", украинцев рассмешило нелепое празднование 60-летия крупнейшей шахты им. А.Ф. Засядько на временно оккупированной боевиками части Донбасса.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: