​Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков

Жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".

Об этом говорится в сообществе hochu _ domoy‏ в Twitter.

"Донецк "Столица"!!!! По одному трамваю на маршруте!!", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии пользователей.

""Рузьке мир"! Ужасен и беспощаден!", "какие же они убогие! Как реальность вяжется с тем, что у ДНР производство своих трамваев! Где оно всё?!", "один родили и то дефективный", "4 января сказали, что по тройке только два вагона, подумала, в связи с праздниками только дежурные", "цветет молодая ризбублика ... но присмотревшись, понимаешь, что это плесень", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", украинцев рассмешило нелепое празднование 60-летия крупнейшей шахты им. А.Ф. Засядько на временно оккупированной боевиками части Донбасса.