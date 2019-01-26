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Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"

суббота, 26 января 2019, 20:30

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала украинцам, при какой температуре следует звонить в "скорую".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, вызывать врачей скорой медицинской помощи следует при высокой температуре выше 40 градусов, если есть боль в сердце или проблема дыхания. В других случаях надо обратиться к своему семейному врачу.

"Есть очень четкие причины, почему вызывать "скорую", и когда "скорая" должна выезжать. Это когда температура больше 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, что скорая предоставляла услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний. Но на самом деле нужно сначала позвонить своему семейному врачу, если это температура. На 103 нужно звонить, когда это экстренный случай и вы на самом деле не знаете, можно ли подождать", - отметила Супрун.

Как сообщал "Апостроф", на заседании специальной комиссии Минздрава будет решаться вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

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