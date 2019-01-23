Супрун сделала заявление об угрозе эпидемии в Украине опасной болезни

На заседании специальной комиссии Минздрава будет решаться вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун в эфире "5 канала".

По ее словам, сейчас Центр общественного здоровья при Министерстве осуществляет мониторинг ситуации с заболеванием. И спустя эти показатели будут рассматривать на заседании комиссии. Соберется она в ближайшее время. На сегодняшний день зафиксированы отдельные вспышки заболевания.

"Единственный способ предотвратить кори - это прививка", - заявила Супрун.

Также она отметила, что в регионы прислали дополнительные партии вакцин.

"В Украине достаточно вакцин, они качественные. Они есть в наличии и для детей во время календарю прививок, для тех детей, которые не были привиты. Также разрешено бесплатно, и для взрослых, которые являются контактными лицами. Сейчас, чтобы объявить эпидемию , мы созвать специальную комиссию, которая это будет делать, а к концу недели все необходимые юридические документы собираем ", - пояснила чиновника.

Как сообщал "Апостроф", 21 января в селе Шевченково в Одесской области введен карантин во всех учебных заведениях из-за вспышки кори. А с начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.