Крым - Украина: оккупанты опозорились с акцией против сдачи Курил

В оккупированном Судаке, в Крыму, на акцию под лозунгом "Курилы-Крым-Россия" против передачи Курильских островов Японии пришло четыре человека.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное организатором акции в Facebook.

Местный пророссийский активист Дмитрий Джигалов объяснил малочисленность акции тем, что "крымчане боятся участвовать в неодобряемых властями активностях". Также он вспоминает о том, что и акции так называемой "крымской весны" в 2014 году не пользовались в городе популярностью.

"В Крымскую весну в Судаке не мог собрать народ, чтобы флаги России повесить. Десяток пацанов на весь город (население 16,5 тыс чел – ред.) отважились, потому что они русские и у них не было гостиниц, должностей. Остальные тряслись, а сейчас - орденоносцев не счесть", – говорит Джигалов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в разных городах России прошли акции против возможной передачи Японии части Курильских островов.