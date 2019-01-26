УПЦ (МП) официально обязали сменить название

Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.

Соответствующий документ опубликовала в субботу, 26 января, правительственная газета "Урядовый курьер".

Отмечается, что список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.

В частности, под действие этих статей закона подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений:

Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ)

Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ)

Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ)

Русская (Российская) Древлеправославная Церковь

Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ)

Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).