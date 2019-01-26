В Болгарии разгорелся религиозный скандал из-за Украины

В Болгарской церкви из-за обсуждения признания Православной Церкви Украины патриарх Неофит поссорился с митрополитами.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на болгарский сайт Faktor.bg.

Отмечается, что 24 января завершилось очередное заседание Синода Болгарской Православной Церкви, где основной темой был украинский вопрос.

Перед заседанием Синода сторонники троих пророссийских митрополитов Ловчанского Гавриила, Иоанна Варненского и Даниила Видинского провели акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.

К этим митрополитам на Синоде также присоединились митрополит Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неофит и Григорий Врачанский, которые подали прошение патриарху и Синоду поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского Патриархата, в том числе и за пределами РФ, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

В свою очередь патриарх Болгарский Неофит заявил, что Украина является независимой страной, поэтому должна иметь автокефальную церковь. Он передал просьбу митрополитов-русофилов на рассмотрение канонической комиссии. Патриарха поддержали также митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Григорий Великотырновский, Игнатий Плевенский, Николай Пловдивский, Амвросий Доростольский, Наум Русенский и Киприан Старозагорский.

Таким образом, просьба о поддержке Русской церкви набрало 7 голосов, противоположное мнение получило 8 голосов.

В то же время к патриарху и Синоду с открытыми письмами обратилась старейшая демократическая политическая организация страны - Болгарский земледельческий народный союз, попросив признать Православную Церковь Украины.

В свою очередь Национальное движение "Русофилы" попросило Синод найти каноническое решение украинского вопроса, а также принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и русского народов".

По информации СМИ, на заседании Синода также присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а также министр финансов Владислав Горанов.

Как сообщал "Апостроф", ранее УПЦ (МП) официально обязали сменить название.