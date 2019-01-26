В детском центре под Днепром во время занятий умер ребенок

26 января в одном из детских центров в Днепропетровской области во время занятия умерла 9-летняя девочка.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

"26 января около 13:00 часов в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров умерла 9-летняя девочка", - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо.

"На помощь прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, однако девочку не удалось спасти. Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено", - указали полицейские.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Как сообщал "Апостроф", 6 сентября в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области в школе умерла первоклассница.