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В Херсоне умер журналист известного СМИ: фото

суббота, 26 января 2019, 16:13
Фото: kherson.net.ua

Вечером в пятницу, 25 января, ушел из жизни корреспондент "Укринформа" в Херсонской области Валерий Староселец, который проработал на издание последние 10 лет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Журналист умер прямо за рабочим столом. Ему было 62. Известно, что он несколько лет назад он пережил инфаркт.

"Когда он говорил "сделаю", у меня была стопроцентная уверенность, что он выполнит задание. Насколько ему тяжело физически после болезни, я поняла во время одного телефонного звонка. После оккупации Крыма на границе с областью открывали телебашню. Он уехал, чтобы написать об этом важном событии. Там пришлось много ходить. Когда я позвонила и услышала его голос, очень испугалась - он тяжело дышал, почти не мог говорить. "Немедленно возвращайся, никуда не уходи", - закричала в трубку. Но он все-таки доделал дело и в тот же день прислал несколько оперативных новостей. Он много писал, в три раза больше, чем требовали нормы агентства. Его особой фишкой была экономическая тематика ", - рассказала о коллеге руководитель главной редакции региональной информации "Укринформа" Ольга Коростелева.

Жена Валерия, Ирина Староселец рассказала, что после работы он очень любил читать.

"Он беспокоился обо мне и о дочери так, как мог беспокоиться тот, кто в детстве жил в интернате - так сложилась судьба. Он не умел готовить, и мы с ним по этому поводу смеялись. Он был мне не только мужем, но и учителем в журналистике", - объяснила она.

Похороны Валерия Старосельца пройдут в Херсоне.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 января, в Киеве умер заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

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