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В Киеве умер известный журналист

суббота, 26 января 2019, 09:19

В пятницу, 25 января, в Киеве умер заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

Об этом сообщается на сайте УНИАН.

Как отмечается, журналист умер в киевской больнице во время операции, которая не предполагала больших сложностей.

"Нам трудно подобрать слова для текста этой новости. Однако мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", – говорится в сообщении.

У Бабича остались жена и трое детей.

"Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами", – пишут коллеги умершего.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве банда неизвестных с оружием напали на журналистов, одного человека госпитализировали.

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