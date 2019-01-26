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В Украине зафиксировали рекордные снегопады

суббота, 26 января 2019, 13:59

Нынешняя зима является самой снежной за последние 58 лет - с 1961 года.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что на отдельных метеорологических станциях на Полтавщине и Кировоградщине высота снежного покрова в конце января достигала 34−47 сантиметров (+2-3 сантиметра к прежним рекордам).

Довольно толстым слоем (от 31 до 44 сантиметров) "разлегся" снежный покров в Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях.

Самый большой объем снега выпал в высокогорной области Карпат - до 100 сантиметров.

Однако, как сообщают синоптики, в ближайшее время погода в стране не будет улучшаться, а снежный покров лишь продолжит расти.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.

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