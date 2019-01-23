​Киев стоит в огромных пробках: карта дорог, по которым не стоит ехать

Из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.

Об этом сообщают онлайн-карты.

По данным сервиса, стоит проспект Победы, Леся Курбаса и Лобановского, Кольцевая дорога, Борщаговская, ул. Сечевых Стрельцов, Жилянская, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Чоколовский бульвар.

Мост Метро, Патона, Дарницкий и Южный также стоят.

Центр столицы частично парализовано пробками, поток автомобилей начали разгружать регулировщики.

Также согласно онлайн-картами, в Киеве за утро произошло не менее 20 ДТП.

Карта пробок в Киеве за 23.01.2019 состоянию на 10.00.

Как сообщал "Апостроф", в среду-четверг 23-24 января в Украине ожидаются сильные снегопады, синоптики объявили штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на февраль.