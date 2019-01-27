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Жителей Сибири готовят к заселению оккупированного Крыма

воскресенье, 27 января 2019, 06:34

В России придумали новый ход, как заставить жителей Сибири перебраться на постоянное место жительства в аннексированный Крым.

О нем пишут Крым.Реалии.

В частности, российский национальный коммерческий банк (РНКБ) инициировал в Сибири масштабную программу по кредитованию желающих купить в Крыму "жилье у моря".

Отмечается, что этот регион стал первым за Уралом, где будет запущено дистанционное ипотечное кредитование, выбор и приобретение недвижимости в Крыму.

При этом, базовая ставка для жителей Сибири составляет 11,5% – и будет единой для первичного и вторичного жилья и не изменится в зависимости от первоначального взноса. Но эти условия вряд ли можно назвать выгодными.

"Ставка 11,5% – это непривлекательные условия. Это тот минимум, при котором рынок ипотеки работает. Нужно снижать сначала до 8%, потом до 6%", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, во что российские оккупанты превратили Крым.

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