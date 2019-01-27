В сети показали отличившегося "боевого бурята" Путина

В сети показали награду от президента РФ Владимира Путина буряту, который воевал на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Член РОА (русская освободительная армия - ред.) из группы "Ольхон'а" Владимир "Ваха" Анданов 28/05/18 указом президента РФ награжден Орденом Мужества. Интересно, это за Донбасс или где-то еще успел отличиться?", - написал он.

В то же время на сайте "Миротворец" указано, что Владимир Анданов с позывным "Ваха" участвовал в боях на Донбассе в период с сентября 2014 по январь 2016.

"Принимал участие в расстреле военнопленных украинской армии в Логвиново (февраль 2015 год) Дата рождения: 05.11.1978. Женат, имеет дочерей", - пишет "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", в Донецкой области полиция задержала танкиста боевиков, который имеет от террористов "удостоверение участника боевых действий" и так называемые награды от местной оккупационной власти.