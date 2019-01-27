В Украину идет новый циклон: куда придет непогода, карта

На Украину надвигается новый циклон. На этот раз он будет без сильных морозов, но с сильными ветрами и мокрым снегом.

Об этом сообщает ТСН.

Уже в воскресенье, 27 января, его почувствуют в восточных и северных областях. А с понедельника – и в центральных.

На западе и юге страны следует готовиться к оттепели. Днем там обещают солнечную погоду с минимальным плюсом за окном.

По данным Укргидрометцентра, 27 января на западе -1 -3, в восточных и южных областях +1 +3 градуса. В Киеве -4 -6.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине до начала весны.