В феврале зима не закончится: народный синоптик рассказал о погоде в Украине до начала весны

Стало известно, каким и когда будет конец зимы в Украине.

Об этом сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на слова народного синоптика Леонида Горбаня.

"В феврале продолжатся январские холода и снега. С 1 по 4 выпадет до 10 см снега, а 5-11 февраля на фоне прояснения ночные морозы резко усилятся до -30 градусов. Затем ждем потепление до -4...-8 ночью и -2...0 днем, без осадков. Сильнейшие снегопады обрушатся после Дня святого Валентина: 17-18 февраля выпадет более 15 см осадков, мороз постепенно усилится ночью до -18...-20, днем до -6...-8", - рассказал он.

Также синоптик отметил, что с 22 февраля ожидается потепление.

"23 днем до ноля, ночью до -5...-7, а 24-26 днем температура может подняться даже до +5. Но в феврале зима не закончится: 27 пойдет снег и снова похолодает до -3...-5 днем и -10...-12 ночью. Морозы и снег ожидаются и в первой декаде марта", - добавил Горбань.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украину придет антициклон, который принесет с собой усиление морозов.