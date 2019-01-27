ВСУ дали жесткий ответ боевикам на Донбассе: четверо убитых

В субботу, 26 января, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись в районе населенных пунктов Водяное, Широкине, Невельское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреливали защитников из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов.

Неспокойно было в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север".

"Противник обстрелял наши позиции дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра калибра 82 мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов – вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов – вблизи населенного пункта Луганское", - заявили в штабе.

По данным разведки, 26 января, 4 оккупанта были уничтожены и 2 - ранены. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что непогода на Донбассе помешала эвакуации раненых бойцов.