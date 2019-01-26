Непогода на Донбассе помешала эвакуации раненых бойцов: опубликовано видео

На Донбассе сложные погодные условия помешали эвакуации раненых бойцов.

Об этом сообщает ТСН.

На Донбассе из-за снегопада и ветра образовались огромные сугробы, а некоторые позиции стали вообще отрезанными от сообщения с тылом. Заметы не позволяют проехать транспортным средствам, даже фурам. Вследствие этого на авто не смогли транспортировать в медучреждения Харькова раненых бойцов. Однако для них организовали аероэвакуацию.

"Несколько дней идет снег, потом дождь, оттепель. Меняется погода – ставит в неудобные условия", - рассказал о непогоде военнослужащий с позывным "Брат".

Как сообщал "Апостроф", с начала суток субботы, 26 января, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. К счастью, обошлось без раненых и погибших.