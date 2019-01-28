Мокро и сыро: синоптики рассказали о погоде на 29 января

Во вторник, 29 января, в Украину из Европы придет потепление, но все же будет мрачно и сыро.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных регионах страны, а также в Одесской области местами прогнозируют небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой погоды ждать в Украине в феврале.