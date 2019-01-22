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Какой погоды ждать в Украине в феврале: синоптики дали актуальный прогноз

вторник, 22 января 2019, 07:58

По прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажность.

Об этом сообщает портал "Meteoprog".

В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта.

Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.

Во второй декаде месяца начинается постепенное возрастание температуры. Среднее значение месячной нормы для Украины -7…-1ºС.

  • 1-7 февраля – значительная облачность. Локально выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -10…-5ºС. Днем теплее всего будет в южных областях до +3…+5ºС.
  • 7-14 февраля – погода будет облачной, интенсивные снегопады не предвидятся. Температура воздуха днем будет подниматься до +1…+3ºС.
  • 14 – 21 февраля – прогнозируется незначительное похолодание и осадки мокрого снега.
  • 21 – 28 февраля – в стране сохранится достаточно теплая погода. Как завершающий аккорд зимы возможны обильные снегопады.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украину после 20 января придет новая волна похолодания.

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