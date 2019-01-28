Мороз и тьма: в сети показали позорный поезд, который "Укрзализныця" запустила в Словакию

"Укрзализныця" попала в очередной скандал с некачественным сервисом для пассажиров в поезде, следовавшем в Словакию.

Об этом сообщается в Facebook.

"Это ужас. Мягкий вагон, который Укрзализныця отправляет за границу "Киев-Кошице". Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и срам. И цена за билет не из дешевых", - пишет Rostyslav Behesh.

На кадрах можно увидеть вагон, в который через двери намело кучи снега. Причем, состояние самого вагона оставляет желать лучшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" попала в секс-скандал с пассажиром. В частности, в полицию обратился пассажир поезда "Укрзализныци" с заявлением о сексуальном насилии не природным путем.

Также "Укрзализныця" жестко кинула украинцев с билетами.