На Донбассе рухнула стена захваченного боевиками завода: фото с места ЧП

В оккупированной боевиками Горловке (Донецкая область) в понедельник, 28 января, на машиностроительном заводе рухнула стена, под завалами которой может находиться один рабочий.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

ЧП произошло около 8 утра. В результате обвала разрушено около 1500 кв. м. площади.

"Цех рабочий. На сейчас неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь. Для ликвидации ЧС привлечены силы МЧС и полиции. На заводе работает комиссия", – говорится в сообщении.

При этом, ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние Горловского машиностроительного завода им. Кирова.

"Одни скажут, что завод вот-вот "запустят", что провели инвентаризацию и т. д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений", – рассказал местный житель Михаил.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео с места гибели подорвавшихся на противопехотной мине детей возле оккупированной Горловки.