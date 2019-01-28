Рак и депрессия: украинцев предупредили об опасной нехватке важного микроэлемента

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что дефицита йода в организме может привести к раку и депрессии.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Йод - это микроэлемент, который необходим человеку в течение всей жизни, а его недостаток приводит к серьезным последствиям. Он нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм", - объяснила Супрун.

Также она подчеркнула, чтобы не допустить дефицита йода в организме необходимо употреблять йодированную соль, морскую капусту, белую рыбу, много овощей, фруктов и грецкие орехи.

По словам Супрун, невозможно точно вычислить, сколько человек потребляет йода с пищей, но если в ежедневном рационе не часто присутствуют продукты, богатые йодом, вероятно, что организм испытывает недостаток этого микроэлемента.

"Это плохо, потому что в частности приводит к задержке нарушения умственной активности и обмена веществ", - предостерегла Супрун.

Глава МОЗ также перечислила последствия, к которым может привести недостаток йода в организме:

ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;

увеличение щитовидной железы;

задержка роста у детей;

задержка роста у детей; задержка интеллектуального развития у детей;

снижение умственной активности у взрослых;

нарушения обменных процессов;

угроза прерывания беременности;

неонатальный гипотиреоз;

рак щитовидной железы;

ухудшение памяти, слуха;

повышение холестерина;

сухость кожи, потеря ее эластичности;

нарушения работы кишечника;

ощущение холода;

резкое снижение или повышение массы тела;

отеки;

выпадения волос.

Ульяна Супрун указала необходимую суточную потребность в йоде:

Для взрослых:

женщины 150-300 мкг;

мужчины до 300 мкг.

Для детей:

до 6 лет - 90 мкг;

6-12 лет - 120 мкг.

(1 мкг - это 1 миллионная часть грамма)

По словам Супрун, создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты считают безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки.

"Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную. Также ешьте белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, хурму), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи", - посоветовала и.о. министра.

Как сообщал "Апостроф", Ульяна Супрун рассказала украинцам, при какой температуре следует звонить в "скорую".