​В Днепре трое детей отравились угарным газом: подробности

В Новокодакском районе Днепра трое детей отравились угарным газом из-за неисправного твердотопливного котла.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"К счастью, дети в легком состоянии, сейчас они госпитализированы и проходят обследования в медицинском учреждении. Предварительно, причиной этого случая стала неисправность твердотопливного котла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подобный случай произошел несколько дней назад неделе и в Солонянском районе. Там угарным газом отравилась семья из трех человек - в том числе и ребенок, 2015 года рождения. Женщину с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу. Предварительно, причиной также называют неисправность печи.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области группа школьников отравилась во время поездки на школьном автобусе: 12 детей были госпитализированы.