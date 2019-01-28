РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

16:29
Неожиданный поворот в войне в Сирии: новые подробности и данные о погибших
16:26
​Ryanair открывает новые маршруты из Украины в Европу
16:22
Новый соцопрос показал существенное лидерство Тимошенко
16:15
Стало известно о новых кадровых перестановках в МВД Украины
15:56
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
15:49
Экс-капитан "Динамо" дебютировал в Европе с курьезного автогола: опубликовано видео
15:48
Новейший подход: генерал объяснил, зачем Украина дразнит Россию учениями боевой авиации над Азовом
15:45
Стали известны детали трансфера украинского таланта в европейский клуб
15:41
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра Жданова: документ
15:40
В Николаеве взорвали огромную трубу котельной: впечатляющее видео
15:25
​Что происходит с акциями компаний топ-олигарха Путина после отмены санкций США: появились цифры
15:15
Из-за масштабного ДТП трасса Киев-Чоп застряла в пробке: карта объезда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Днепре трое детей отравились угарным газом: подробности

понедельник, 28 января 2019, 14:59

В Новокодакском районе Днепра трое детей отравились угарным газом из-за неисправного твердотопливного котла.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"К счастью, дети в легком состоянии, сейчас они госпитализированы и проходят обследования в медицинском учреждении. Предварительно, причиной этого случая стала неисправность твердотопливного котла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подобный случай произошел несколько дней назад неделе и в Солонянском районе. Там угарным газом отравилась семья из трех человек - в том числе и ребенок, 2015 года рождения. Женщину с ребенком госпитализировали в областную детскую больницу. Предварительно, причиной также называют неисправность печи.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области группа школьников отравилась во время поездки на школьном автобусе: 12 детей были госпитализированы.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформы в Украине: езда задом наперед

Толерантность как конъюнктура

​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

Погода на неделю: много снега, но тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: