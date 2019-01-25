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Появились новые данные о школьниках, серьезно пострадавших под Киевом: видео из больницы

пятница, 25 января 2019, 10:29

В Киевской области группа школьников отравилась во время поездки на школьном автобусе: 12 детей госпитализировано.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, детей госпитализировали после того, как их привез в школу автобус, в салоне которого был невыносимый смрад. Школьный автобус собирал учеников из нескольких сел и вез в Морозовку, Барышевского района.

Один из учеников, Тимур, рассказал бабушке, что в автобусе невыносимо воняло, водитель несколько раз останавливался, проветривал транспорт и дальше продолжал маршрут. "Как могут ехать? Полный автобус детей! Дети дышат и 45 минут ехать – как это возможно? Остановились бы, позвонили куда-то, перевезли на другой автобус. Это безответственность", - сетует бабушка ученика.

Семиклассница Иванна говорит, что неприятный запах почувствовала, как только зашла в автобус. "Сразу запах такой мне, как курицу поджечь и перья. Мы ехали и очень воняло. Когда мы приехали в школу, то стало плохо и голова начала очень болеть", - рассказала девочка.

Трое школьников находится в реанимации. Медики уверяют, что детям уже лучше и угрозы жизни нет: "Предварительный диагноз – ингаляционное отравление неизвестным веществом. Общее состояние деток средней тяжести, сейчас проводится клинико-лабораторное обследование".

Сообщается, что автобус эксплуатируют четвертый год, плановый осмотр проводят раз в полгода, последний был летом, но ежедневно перед выходом в рейс автобус осматривает механик. "Все было в порядке, когда он выезжал из гаража. Со слов водителя, у него в автобусе заклинило колодки, запах, возможно, шел от этой причины", - объясняют педагоги. Но дед Иванки в такую версию не верит: "Я не верю, что это колодки, а что это – не знаю. Ну, может, где-то проводка. А колодки знаете где стоят? Снаружи, в колесах. Как оно могло попадать так в салон, чтобы отравились дети".

Водителя допрашивает полиция, автобус забрали на штрафплощадку. Следователи планируют провести автоэкспертизу, чтобы установить причину отравления.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Славском (Львовская область) в гостиничном комплексе "Жемчужина Карпат" после корпоратива, устроенного ИТ-компанией, отравились 11 человек.

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