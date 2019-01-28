В сети показали пикантные фото "министра" боевиков ЛНР

В сети показали фото "министра культуры" ЛНР Дмитрия Сидорова, который ранее работал аниматором на детских праздниках.

Об этом в Twitter написал блогер Grustnij Shut.

"Республика возможностей! Сидоров до войны работал аниматором на детских праздниках и корпаративах. Сейчас министра культуры, спорта и молодёжи ЛНР - начальник у народного артиста Голубовича и ректора института культуры Филиппова!" - написал он.

"Кадровая политика" в "молодой республике" повеселила комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, чем на Донбассе пугают боевиков ДНР-ЛНР.