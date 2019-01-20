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Работают "ведьмы": в сети показали, чем на Донбассе пугают боевиков ДНР-ЛНР

воскресенье, 20 января 2019, 03:34

В сети появилось забавное предупреждение у боевиков на Донбассе об опасности со стороны ВСУ.

Об этом сообщил офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook

"Воины Дырляндии будьте бдительны! На позициях оккупантов разместили напоминания о работе спецподразделения по агитации подписания контракта в известную 200_бригаду", - говорится в сообщении.

На фото изображена женщина, снайпер, которая целится в боевиков.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

боевик так называемой ДНР из Беларуси Наталья Красовская о рассказала, как ее пытались сделать "героиней ДНР".

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