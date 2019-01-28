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Выманивают женщины-агенты: боевики отличились новым абсурдным фейком о ВСУ

понедельник, 28 января 2019, 13:38

Оккупанты придумали новую страшилку про ВСУ и сеть женщин-агентов, которые работают на СБУ, выманивая боевиков на подконтрольную Украине территорию.

О нем говорится на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"По данным оккупантов, завербованные украинскими спецслужбами женщины якобы знакомятся с боевиками в соцсетях, а затем (с "использованием психотропных веществ") выманивают их на подконтрольную Украины территорию", - говорится в сообщении.

Для пущей убедительности боевики рассказывают историю боевика по имени Игорь Солод, задержанного вблизи Зайцево.

Отметим, что боевика действительно задержали в марте прошлого года. Тогда бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила действительно задержали 42-летнего диверсанта "ДНР" с вышеуказанным именем. Бойца, который задержал Солода, зовут Коля. За такой смелый поступок он был удостоен государственной награды.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ высмеял фейк пропагандистов об атаке на Донбасс.

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