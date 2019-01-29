Евросуд принял важное решение по делам украинских узников Кремля

Европейский суд по правам человека отменил ранее принятое решение об отложении дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко к рассмотрению межгосударственной заявления Украины против России.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Наталью Добреву, представляющую интересы украинцев в ЕСПЧ.

По словам Чикова, делу вернули приоритетное порядок рассмотрения. Позже ЕСПЧ сообщит о его дальнейшем ходе.

Он подчеркнул, что отложения рассмотрения коснулось только жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не касается.

Как известно, ранее Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе Сенцова.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились хорошие новости о состоянии Сенцова.