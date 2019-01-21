Появились хорошие новости о состоянии Сенцова: он готовит сюрприз для украинцев

Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов почти вернул свой вес и планирует новые книги, сценарии и фильмы.

Об этом он рассказал в письме, которое написал российским правозащитникам, передает "Громадское".

В нем Сенцов рассказал, что у него все хорошо, он занимается спортом, а также почти вернулся в свой вес.

"Передает привет всем пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают", - рассказал правозащитник Николай Щур.

Как отмечается, письмо Сенцов написал 17 января.

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также сообщила, что получила от Сенцова письма.

"Олег пишет, что очень важно, что государство наконец серьезно занялась поддержкой украинского кино и книги. Пишет, что планирует порадовать украинский своими новыми книгами, сценариями и фильмами. Также Олег считает очень важными инициативы и внимание к инклюзивному образованию", - рассказала Геращенко.

Как сообщал "Апостроф", 25 октября украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.