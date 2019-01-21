РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

17:13
Враждуют из-за ролей: стало известно, как Джоли относится к новой спутнице Питта
17:10
Псевдоволонтер и боевик: в сети показали пополнение "бригады 200" ЛДНР
16:46
​В Украине выросло число миллионеров: среди успешных оказался 7-летний ребенок
16:42
Очистить гнилое болото: Ляшко пообещал привести к власти молодежь
16:35
Давно колония: в России дерзко высказались о независимости Беларуси
16:32
ДТЭК Нефтегаз досрочно завершил бурение новой глубокой скважины
16:32
Ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист
16:20
Число погибших от кошмарного взрыва в Мексике продолжает расти
16:12
Адвокат объяснил, почему НАБУ и САП боятся финала дела Мартыненко
16:08
Зеленского под пиццу выдвинули кандидатом в президенты: видео
16:02
Бесплатно по карточке киевлянина: в столице изменили систему льготного проезда в наземном транспорте
15:54
"Голос країни-9": как прошел первый выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились хорошие новости о состоянии Сенцова: он готовит сюрприз для украинцев

понедельник, 21 января 2019, 15:52

Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов почти вернул свой вес и планирует новые книги, сценарии и фильмы.

Об этом он рассказал в письме, которое написал российским правозащитникам, передает "Громадское".

В нем Сенцов рассказал, что у него все хорошо, он занимается спортом, а также почти вернулся в свой вес.

"Передает привет всем пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают", - рассказал правозащитник Николай Щур.

Как отмечается, письмо Сенцов написал 17 января.

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также сообщила, что получила от Сенцова письма.

"Олег пишет, что очень важно, что государство наконец серьезно занялась поддержкой украинского кино и книги. Пишет, что планирует порадовать украинский своими новыми книгами, сценариями и фильмами. Также Олег считает очень важными инициативы и внимание к инклюзивному образованию", - рассказала Геращенко.

Как сообщал "Апостроф", 25 октября украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: