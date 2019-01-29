РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

20:43
В Киеве срочно эвакуируют центральный вокзал: что происходит
20:41
Мы за мир: Бойко рассказал о первых шагах новой власти
20:21
В Киеве состоялась премьера фильма "Круты 1918": опубликовано видео
20:21
Украина понесла серьезные потери перед следующими этапами Кубка мира по биатлону
19:59
Зато коммуналка дешевая: в сети раскрыли правду о катастрофе на Донбассе
19:58
Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут: фото
19:37
На грани смерти: появились данные о критическом состоянии узника Кремля
19:25
В Одессе отвергнутый пенсионер устроил зверскую расправу над возлюбленной: видео
19:22
Скандал с теннисистками сборной Украины: появились новые подробности
19:03
Остановить войну, вернуть мир: Рабинович озвучил главные цели своей партии
19:00
Политики спекулируют на базовых потребностях избирателей - социсследование Seetarget
18:53
В Софийском соборе произошло опасное ЧП: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На грани смерти: появились данные о критическом состоянии узника Кремля

вторник, 29 января 2019, 19:37

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб, удерживаемый в российском СИЗО, находится на грани жизни и смерти.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, состояние 20-летнего политзаключенного сверхкритическое, он нуждается в немедленной операции на сердце.

"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - написала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что украинец не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением. На фоне тяжелых условий содержания и неполноценного питания это обостряет его состояние.

Уполномоченный ВР также призвала руководство ООН, Совета Европы, МККК, ОБСЕ и других организаций содействовать в предоставлении Грибу немедленной медицинской помощи.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что Гриб, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону, практически ослеп.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю

Реформы в Украине: езда задом наперед

Толерантность как конъюнктура

​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: