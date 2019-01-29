На грани смерти: появились данные о критическом состоянии узника Кремля

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб, удерживаемый в российском СИЗО, находится на грани жизни и смерти.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, состояние 20-летнего политзаключенного сверхкритическое, он нуждается в немедленной операции на сердце.

"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - написала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что украинец не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением. На фоне тяжелых условий содержания и неполноценного питания это обостряет его состояние.

Уполномоченный ВР также призвала руководство ООН, Совета Европы, МККК, ОБСЕ и других организаций содействовать в предоставлении Грибу немедленной медицинской помощи.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что Гриб, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону, практически ослеп.