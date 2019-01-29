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В Киеве разгорелся секс-скандал вокруг преподавателя известного университета: фото и видео

вторник, 29 января 2019, 15:06

В Киеве разгорелся секс-скандал с участием одного из преподавателей Киевского национального университета им. Шевченко, который был не единожды замечен в домогательствах к студенткам.

Об этих случаях пишет Нигилист.

"Петр Александрович (Романенко, кандидат наук, начальник Каневской практики, доцент, фигурант скандала, - прим. ред.) во время занятий шутит со студентами, придет к одним девушек ночью в комнату, у него есть ключи. И приходит однажды после отбоя. Подсаживается на кровать, инициирует разговор, кладет руки на колени. Девушка призналась, что потом всю практику боялась и плохо спала", - приводит случай семилетней давности автор статьи.

Издание отмечает, что это не единственный подобный случай – их десятки и, несмотря на это педагог до сих пор остается при должности. Последний из случаев произошел в конце 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети назвали фамилии нардепов, причастных к секс-скандалу в МВД.

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