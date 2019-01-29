В сети показали самоликвидировавшегося на Донбассе боевика из России: фото

В сети показали покончившего с собой российского наемника, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"30.12.18 пополнилась очередным бойцом. Гордеев "Гордей" Сергей из Липецка (Россия). В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал что после того как стал инвалидом все его бросили, забыли, а особенно братушане. Самоликвидировался", - написал военный.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика.