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В сети показали самоликвидировавшегося на Донбассе боевика из России: фото

вторник, 29 января 2019, 21:36

В сети показали покончившего с собой российского наемника, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"30.12.18 пополнилась очередным бойцом. Гордеев "Гордей" Сергей из Липецка (Россия). В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал что после того как стал инвалидом все его бросили, забыли, а особенно братушане. Самоликвидировался", - написал военный.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика.

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