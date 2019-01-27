РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

17:52
​Музыка против грабителей: создатель Tesla придумал новую противоугонную систему
17:20
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужского масс-старта в Антхольце
17:19
​В Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика: фото и видео
17:00
В сети показали "украшенный" оккупантами вид на смотровой площадке в Крыму
16:53
​В сети показали предателя Украины, который возглавил важный порт в Крыму
16:43
Под Львовом поймали "туалетного" судью-взяточника: фото
15:58
​Два грузовика устроили жесткое ДТП в Киеве: опубликованы фото и видео
15:40
Забивать, как воин: новичок "Динамо" строит грандиозные планы
15:35
Под Киевом налетчики ограбили нардепа: первые подробности
15:05
Праздник на кладбище: в сети подметили новый конфуз Путина
14:55
Немедленно: США поставили ЕС жесткий ультиматум из-за России
14:53
Стесняются и игнорируют: в сети рассказали неутешительную правду об Украине в Давосе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика: фото и видео

воскресенье, 27 января 2019, 17:19

В сети показали фото похорон боевика Дмитрия Бондаренко из оккупированного Армянска (Крым), ликвидированного на Донбассе.

Об этом написали блогеры RoksolanaToday&Крым и Necro Mancer в Twitter.

"Армянск. "Похороны Дмитрия Бондаренко, сражавшегося за русский мир в ДНР и погибшего от пули укро-фашистского, бандеровского снайпера", - с сарказмом процитировала RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, былообнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: