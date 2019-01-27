​В Крыму похоронили ликвидированного на Донбассе боевика: фото и видео

В сети показали фото похорон боевика Дмитрия Бондаренко из оккупированного Армянска (Крым), ликвидированного на Донбассе.

Об этом написали блогеры RoksolanaToday&Крым и Necro Mancer в Twitter.

"Армянск. "Похороны Дмитрия Бондаренко, сражавшегося за русский мир в ДНР и погибшего от пули укро-фашистского, бандеровского снайпера", - с сарказмом процитировала RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, былообнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.