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Зато коммуналка дешевая: в сети раскрыли правду о катастрофе на Донбассе

вторник, 29 января 2019, 19:59

В сети показали масштабы коммунальной катастрофы на оккупированном Донбассе.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский.

"Продолжаю наблюдать за тем, как идёт ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион", - написал он.

Журналист напомнил, что в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха - только за последнее время произошли два смертельных случая.

"Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей", - написал Казанский.

По его словам, в ОРДЛО также жалуются на катастрофическую ситуацию в Донэлектроавтотрансе.

"Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте электротранса можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8-4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа", - пояснил журналист.

По словам Казанского, в подконтрольном Украине Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн.

"В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежие фото "достижений" боевиков на Донбассе.

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