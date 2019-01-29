Дорога в никуда: в сети показали свежие фото "достижения" боевиков на Донбассе

Во временно оккупированном боевиками Енакиево (Донецкая область) перестал ходить трамвай.

Фото запорошенных снегом рельсов опубликовал блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.

"Был в оккупированном рф Енакиево на днях. На фото - рельсы. Рельсы не видите? А они есть. Кстати, роспропаганда молчит о том, что с 4.01.2019 в Енакиево не ходят трамваи. Странно. Забыли, наверное. *уй его почему не ходят трамваи, видимо опять биндеры пакостей наделали", - прокомментировал фото он.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов. Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".